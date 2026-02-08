Ford Fiesta will in Juwelier brettern und prallt ab: Maskierte Diebe wohl verletzt auf der Flucht

Köln - In der Kölner Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft komplett in die Hose gegangen.

Die Polizei bittet Zeugen um wichtige Details zum versuchten Einbruch. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Polizei zufolge hätten gegen 5 Uhr zwei Maskierte versucht, mit einem Ford Fiesta die Scheibe des Juweliers am Wallrafplatz zu durchbrechen.

Allerdings: Für die Tatverdächtigen endete die Tat an der massiven Glasscheibe und einer Säule. Wie die Polizei mitteilte, sei derzeit nicht auszuschließen, dass sich die beiden Personen bei dem Aufprall schwer verletzt haben könnten.

Auf einer Überwachungskamera soll zu sehen sein, dass das Duo im Anschluss die Hilfe von zwei Komplizen gebraucht habe, um in den Fluchtwagen mit Weseler Kennzeichen zu kommen.

Die gesuchten Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

schwarze Winterjacke

schwarze Schuhe

schwarze Hose

bei Aufprall offenbar am Bein verletzt

Täter 2: