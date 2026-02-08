Ford Fiesta will in Juwelier brettern und prallt ab: Maskierte Diebe wohl verletzt auf der Flucht

In der Kölner Innenstadt sollen am Sonntagmorgen Maskierte versucht haben in einen Juwelier zu fahren. Jetzt sind sie ohne Beute auf der Flucht.

Von Maurice Hossinger

Köln - In der Kölner Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft komplett in die Hose gegangen.

Die Polizei bittet Zeugen um wichtige Details zum versuchten Einbruch. (Symbolbild)
Die Polizei bittet Zeugen um wichtige Details zum versuchten Einbruch. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Der Polizei zufolge hätten gegen 5 Uhr zwei Maskierte versucht, mit einem Ford Fiesta die Scheibe des Juweliers am Wallrafplatz zu durchbrechen.

Allerdings: Für die Tatverdächtigen endete die Tat an der massiven Glasscheibe und einer Säule. Wie die Polizei mitteilte, sei derzeit nicht auszuschließen, dass sich die beiden Personen bei dem Aufprall schwer verletzt haben könnten.

Auf einer Überwachungskamera soll zu sehen sein, dass das Duo im Anschluss die Hilfe von zwei Komplizen gebraucht habe, um in den Fluchtwagen mit Weseler Kennzeichen zu kommen.

Köln: Angriff auf Kölner Wohnhaus! Mutter und Sohn plötzlich unter Beschuss
Köln Crime Angriff auf Kölner Wohnhaus! Mutter und Sohn plötzlich unter Beschuss

Die gesuchten Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

  • schwarze Winterjacke
  • schwarze Schuhe
  • schwarze Hose
  • bei Aufprall offenbar am Bein verletzt

Täter 2:

  • helle Jacke
  • schwarze Jeans
  • weiße Schuhe

Im Anschluss an die Tat flüchtete ein Audi Richtung A57 und machte sich aus dem Staub. Zeugen, welche die Attacke auf den Juwelier mitangesehen haben, werden gebeten, sich unter 02212290 oder per E-Mail an die Beamten zu wenden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema Köln Crime: