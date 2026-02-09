Zeugen gesucht: Falsche Handwerker überfallen Kölner Senior
Köln - Falsche Handwerker haben am Samstagabend in Neubrück einen 68-jährigen Senior in seiner Wohnung überfallen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Laut den Beamten begannen die Betrugsversuche bereits mittags. Zwei Unbekannte tauchten an der Wohnung des Mannes im Europaring auf und gaben sich als Polizeibeamte aus.
Ihr Ziel: Informationen über mögliche Wertsachen erlangen. Doch der 68-Jährige reagierte richtig, ließ sich nicht täuschen und wies die Männer ab.
Am Abend wurde es dann ernst. Gegen 18.45 Uhr klingelte erneut ein Fremder an der Tür, diesmal als angeblicher Sanitärhandwerker, der wegen einer Reparatur ins Haus wollte.
Der Senior ließ ihn hinein. Kurz darauf stand plötzlich ein zweiter Mann in der Wohnung.
Gemeinsam überwältigten die Täter den 68-Jährigen, bedrohten ihn körperlich und zwangen ihn, Wertsachen herauszugeben. Doch damit nicht genug: Vor ihrer Flucht sperrten die Männer ihr Opfer in einem Zimmer ein und verschwanden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und warnt erneut vor falschen Handwerkern oder Beamten. Wer am Samstag verdächtige Personen im Bereich Europaring beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich dringend unter der Telefonnummer 0221 229-0 melden.
