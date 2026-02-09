Zeugen gesucht: Falsche Handwerker überfallen Kölner Senior

Köln - Falsche Handwerker haben am Samstagabend in Neubrück einen 68-jährigen Senior in seiner Wohnung überfallen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach dem Überfall auf einen 68-Jährigen in Neubrück bittet die Polizei Köln um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Laut den Beamten begannen die Betrugsversuche bereits mittags. Zwei Unbekannte tauchten an der Wohnung des Mannes im Europaring auf und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Ihr Ziel: Informationen über mögliche Wertsachen erlangen. Doch der 68-Jährige reagierte richtig, ließ sich nicht täuschen und wies die Männer ab.

Am Abend wurde es dann ernst. Gegen 18.45 Uhr klingelte erneut ein Fremder an der Tür, diesmal als angeblicher Sanitärhandwerker, der wegen einer Reparatur ins Haus wollte.

Der Senior ließ ihn hinein. Kurz darauf stand plötzlich ein zweiter Mann in der Wohnung.