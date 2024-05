Brutaler Überfall: Verdächtige Räuber nach Aktenzeichen XY in U-Haft!

Dann der Durchbruch: Nachdem in der Sendung "Aktenzeichen XY - Ungelöst" der Fall gezeigt worden war, gingen einige Hinweise bei der Polizei ein. Diesen sind die Ermittler in den vergangenen Tagen auch intensiv nachgegangen, wie sie auf auf TAG24-Anfrage bestätigten.

Die Täter konnten damals trotz Bildern aus einer Überwachungskamera und intensiver Fahndung nicht gefunden werden. Die Polizei vermutete jedoch, dass sie in der unmittelbaren Umgebung wohnen.

Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, konnten die beiden 17- und 20-jährigen Verdächtigen am gestrigen Donnerstag in ihren Wohnungen in Köln festgenommen werden. Gegen beide wurde auch bereits Haftbefehl erlassen.