"Aktenzeichen XY": Kripo Köln geht neuen Hinweisen nach brutaler Attacke nach!

Köln - Mehr als eineinhalb Jahre nach einem brutalen Raubüberfall auf eine obdachlose Frau (46) in Köln-Longerich kommt Bewegung in die Ermittlungen. Ausschlaggebend waren Hinweise, die unmittelbar nach der ZDF-Fahndungs-Sendung " Aktenzeichen XY " eingegangen sind.

Die beiden mutmaßlichen Täter unmittelbar vor dem Angriff auf die wohnungslose Frau. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Polizei Köln gegenüber TAG24 bestätigte, sind nach der Ausstrahlung einige neue Hinweise zu dem Fall eingegangen. Die Ermittler werden diesen jetzt intensiv nachgehen. Nähere Details nannten sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Was war passiert? In der Nacht des 29. August 2022 haben zwei unbekannte junge Männer gegen 1.50 Uhr eine Obdachlose Frau mit einer Holzlatte geschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Anschließend sind die beiden Täter mit ihrem Rucksack in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre alt, einer trug einen roten, der andere einen schwarzen Trainingsanzug, beide waren schlank und hatten eine sportliche Statur. Einer war 1,70 der andere etwa 1,80 Meter groß. Beide trugen zum Tatzeitpunkt dunkle kurze Haare.

Der Angriff ereignete sich unweit eines Kiosks im Stadtteil Longerich direkt an der Bushaltestelle Longericher Straße. Die Ermittler konnten aufgrund von Überwachungsbildern, die eine Kamera am Kiosk gemacht hat, ersten Hinweisen nachgehen.