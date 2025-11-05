Dreister Diebstahl! Räuber stoßen Rentner aus Rollstuhl und klauen Geldbörse
Köln - Das Kriminalkommissariat der Kölner Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die einen 71-Jährigen am Dienstagabend beklaut haben sollen.
Wie die Ordnungshüter am Mittwoch berichten, stießen die beiden Männer den Senior gegen 20 Uhr vor seiner Haustüre an der Franz-Clouth-Straße in Köln-Nippes aus seinem Rollstuhl, ehe sie ihm seine Geldbörse entwendeten.
Während ein Passant dem am Boden liegenden 71-Jährigen dann zu Hilfe eilte, flüchtete das Duo in Richtung Johannes-Giesberts-Park.
Der Senior blieb unverletzt, kann die beiden Täter laut Polizei allerdings nicht beschreiben.
Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Unbekannten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Titelfoto: Jessica Lichetzki/dpa