Dreister Diebstahl! Räuber stoßen Rentner aus Rollstuhl und klauen Geldbörse

Köln - Das Kriminalkommissariat der Kölner Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die einen 71-Jährigen am Dienstagabend beklaut haben sollen.

Der beklaute Rollstuhlfahrer kann die beiden Täter nicht beschreiben. (Symbolfoto) © Jessica Lichetzki/dpa

Wie die Ordnungshüter am Mittwoch berichten, stießen die beiden Männer den Senior gegen 20 Uhr vor seiner Haustüre an der Franz-Clouth-Straße in Köln-Nippes aus seinem Rollstuhl, ehe sie ihm seine Geldbörse entwendeten.

Während ein Passant dem am Boden liegenden 71-Jährigen dann zu Hilfe eilte, flüchtete das Duo in Richtung Johannes-Giesberts-Park.

Der Senior blieb unverletzt, kann die beiden Täter laut Polizei allerdings nicht beschreiben.