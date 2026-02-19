Attacke in Köln: Räuberinnen reißen Seniorin mit Gehstock zu Boden

Köln - Die Polizei Köln fahndet nach einem dreisten Duo: Zwei bislang unbekannte Frauen sollen am Mittwochnachmittag (18. Februar) eine 60 Jahre alte Kölnerin vor einem Kaufhaus in Köln-Nippes bestohlen haben.

Nach dem Raubüberfall auf eine 60-Jährige in Köln-Nippes fahndet die Polizei mit einer detaillierten Täterbeschreibung nach zwei Frauen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Gegen 15.30 Uhr verließ die Seniorin ein Geschäft auf der Neusser Straße. Laut den Beamten sollen die beiden Räuberinnen sie dort schon im Visier gehabt haben.

Dann ging alles ganz schnell: Die Ältere der beiden soll versucht haben, der 60-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Dabei stürzte die Frau, die auf einen Gehstock angewiesen ist, zu Boden.

Während die ältere Dame am Boden lag, schnappte sich das Zweiergespann ihre Geldbörse und flüchtete in Richtung Niehler Straße.

Das Portmonee mit den Ausweisdokumenten wurde inzwischen zwar wiedergefunden, vom Bargeld und den Täterinnen fehlt jedoch jede Spur.

Jetzt bittet die Kripo um Hinweise.