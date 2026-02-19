Attacke in Köln: Räuberinnen reißen Seniorin mit Gehstock zu Boden
Köln - Die Polizei Köln fahndet nach einem dreisten Duo: Zwei bislang unbekannte Frauen sollen am Mittwochnachmittag (18. Februar) eine 60 Jahre alte Kölnerin vor einem Kaufhaus in Köln-Nippes bestohlen haben.
Gegen 15.30 Uhr verließ die Seniorin ein Geschäft auf der Neusser Straße. Laut den Beamten sollen die beiden Räuberinnen sie dort schon im Visier gehabt haben.
Dann ging alles ganz schnell: Die Ältere der beiden soll versucht haben, der 60-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Dabei stürzte die Frau, die auf einen Gehstock angewiesen ist, zu Boden.
Während die ältere Dame am Boden lag, schnappte sich das Zweiergespann ihre Geldbörse und flüchtete in Richtung Niehler Straße.
Das Portmonee mit den Ausweisdokumenten wurde inzwischen zwar wiedergefunden, vom Bargeld und den Täterinnen fehlt jedoch jede Spur.
Jetzt bittet die Kripo um Hinweise.
So sehen die gesuchten Frauen aus
Die erste Frau soll etwa 1,60 Meter groß und rund 60 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte braune Haare, augenscheinlich künstliche Zähne und trug eine beige Wolljacke, eine beige Mütze sowie einen grün karierten Schal.
Die zweite Frau wird auf 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt und soll etwa 40 Jahre alt sein. Bekleidet war sie mit einer hellbeigen wattierten Jacke und einem beigen Schal.
Wer Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Frauen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 bei der Polizei zu melden.
