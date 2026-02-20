Kölner Postauto gestohlen: Mann wollte Pakete plündern
Köln - Ein 31-Jähriger soll in Köln-Ehrenfeld einen Postwagen voller Pakete geklaut haben. Doch dank GPS-Ortung war die Flucht schnell vorbei.
Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nußbaumer Straße den Lieferwagen gestohlen haben.
Offenbar wollte er die darin befindlichen Pakete nach Wertsachen durchsuchen. Doch was er nicht wusste: Der 42-jährige Fahrer konnte seinen Wagen per GPS-Tracker orten.
Der Zusteller alarmierte sofort die Polizei und führte die Einsatzkräfte zur Kreuzung Subbelrather Straße/Innere Kanalstraße.
Dort stoppte eine Streife den Transporter und nahm den 31-Jährigen fest.
Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland und keinen gültigen Führerschein hat. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter Alkohol- und Cannabis-Einfluss stand.
Noch am Freitag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Lars Penning/dpa