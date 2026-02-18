Klau-Kuriosum am Ebertplatz: Optiker zweimal in einer Woche überfallen

Köln - Am Ebertplatz ist am Dienstag eine Optikerin (59) Opfer eines Überfalls geworden. Es ist der zweite Überfall auf den Laden innerhalb weniger Tage!

Die Kölner Polizei fahndet derzeit nach den beiden Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der jüngste Angriff soll sich nach Angaben der Polizei am Nachmittag ereignet haben, nachdem ein unbekannter Mann gegen 14.10 Uhr zum ersten Mal in das Optikergeschäft gekommen war.

Kurze Zeit später betrat der Mann den Laden erneut, drängte die 59-Jährige in eine hintere Ecke des Ladens, bedrohte sie mit einem Messer und klaute unter anderem ein Tablet sowie 50 Brillen.

Die Polizei sucht daher nach folgendem Tatverdächtigen:

circa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

"untersetzte" Figur

trug eine schwarze Jacke

prall gefüllte Sporttasche mit einem bunten, viereckigen Patch

Bereits am 9. Februar war der Optikerladen zum Tatort eines Überfalls geworden. Gegen 9.30 Uhr hatte demnach ein circa 60-Jähriger unmittelbar vor dem Gesicht der Verkäuferin mit einem Feuerzeug herumgefuchtelt und nach Brillen in der Auslage gegriffen.