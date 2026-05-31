Shisha-Bar nach Explosion zerstört, Täter auf der Flucht

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In einer Bar in Köln gab es eine Explosion. Die Beamten gehen davon aus, dass diese mutwillig herbeigeführt worden ist.

Von Florian Fischer

Köln - In der Bar "Sinatra & Monroe's" in Köln gab es eine Explosion. Die Beamten gehen davon aus, dass diese mutwillig herbeigeführt worden ist.

In Köln hat es eine Explosion der Bar "Sinatra &amp; Monroe's" gegeben.
In Köln hat es eine Explosion der Bar "Sinatra & Monroe's" gegeben.  © Alexander Franz

Wie ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Beamten seit sechs Uhr in der Früh in dem Lokal im Friesenwall im Einsatz.

"Dabei erlitt ein Hausbewohner einer darüber liegenden Wohnung eine Rauchvergiftung", wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Der Anwohner musste medizinisch versorgt werden.

Gegen sechs Uhr hatte ein lauter Knall die Anwohner in der Innenstadt aus dem Schlaf gerissen.

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Nach ersten Erkenntnissen sei die Explosion mutwillig ausgelöst worden und es habe ein "größeres Schadensbild" im Lokal gegeben.

So sind der Eingangs- sowie auch Teile des Innenbereichs der Shishabar durch die Wucht der Sprengung und den darauffolgenden Brand zerstört worden.

Zeugen berichten von flüchten Personen

Die Detonation soll mutwillig herbeigeführt worden sein.
Die Detonation soll mutwillig herbeigeführt worden sein.  © Alexander Franz

Zeugen wollen gesehen haben, dass im Anschluss an den Vorfall mehrere Personen vom Tatort geflüchtet seien.

"Die Maßnahmen, die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen, laufen auf Hochtouren", erklärte der Sprecher der Polizei Köln.

Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Allerdings werden Zusammenhänge mit der "Ermittlungsgruppe (EG) Fusion" geprüft.

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Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den flüchtigen Personen und deren Aufenthaltsort geben kann, möge sich telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail bei der Polizei Köln melden.

Erstmeldung: 8.51 Uhr, Update: 12.59 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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