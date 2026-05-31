Shisha-Bar nach Explosion zerstört, Täter auf der Flucht

Köln - In der Bar "Sinatra & Monroe's" in Köln gab es eine Explosion. Die Beamten gehen davon aus, dass diese mutwillig herbeigeführt worden ist.

In Köln hat es eine Explosion der Bar "Sinatra & Monroe's" gegeben. © Alexander Franz

Wie ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Beamten seit sechs Uhr in der Früh in dem Lokal im Friesenwall im Einsatz.

"Dabei erlitt ein Hausbewohner einer darüber liegenden Wohnung eine Rauchvergiftung", wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Der Anwohner musste medizinisch versorgt werden.

Gegen sechs Uhr hatte ein lauter Knall die Anwohner in der Innenstadt aus dem Schlaf gerissen.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Explosion mutwillig ausgelöst worden und es habe ein "größeres Schadensbild" im Lokal gegeben.

So sind der Eingangs- sowie auch Teile des Innenbereichs der Shishabar durch die Wucht der Sprengung und den darauffolgenden Brand zerstört worden.