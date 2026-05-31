Schock-Tat im Studentenviertel: Mann aus fahrendem Auto angeschossen
81 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Paula Kühn
Köln - Unbekannte haben am frühen Morgen im Bereich der Zülpicher Straße in Köln aus einem fahrenden Auto Schüsse auf einen Passanten abgegeben. Das teilte ein Polizeisprecher mit.
Der 32-jährige Mann wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert.
Die Ermittlungen laufen noch, einen Zusammenhang mit der Explosion in der Kölner Innenstadt, wo ein Anwohner leicht verletzt wurde, gäbe es jedoch nicht.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa