31.05.2026 10:17 Schock-Tat im Studentenviertel: Mann aus fahrendem Auto angeschossen

Aus einem fahrenden Auto heraus schießen die Täter auf einen Passanten. Vieles ist noch unklar.

Von Paula Kühn Köln - Unbekannte haben am frühen Morgen im Bereich der Zülpicher Straße in Köln aus einem fahrenden Auto Schüsse auf einen Passanten abgegeben. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Polizei musste zur Zülpicher Straße in Köln ausrücken. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa Der 32-jährige Mann wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert.