Schock-Tat im Studentenviertel: Mann aus fahrendem Auto angeschossen

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Aus einem fahrenden Auto heraus schießen die Täter auf einen Passanten. Vieles ist noch unklar.

Von Paula Kühn

Köln - Unbekannte haben am frühen Morgen im Bereich der Zülpicher Straße in Köln aus einem fahrenden Auto Schüsse auf einen Passanten abgegeben. Das teilte ein Polizeisprecher mit. 

Die Polizei musste zur Zülpicher Straße in Köln ausrücken. (Archivbild)
Die Polizei musste zur Zülpicher Straße in Köln ausrücken. (Archivbild)  © Thomas Banneyer/dpa

Der 32-jährige Mann wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

Die Ermittlungen laufen noch, einen Zusammenhang mit der Explosion in der Kölner Innenstadt, wo ein Anwohner leicht verletzt wurde, gäbe es jedoch nicht.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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