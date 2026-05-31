Explosion in Kölner Bar! Mutmaßliche Täter flüchtig
Köln - In der Bar "Sinatra & Monroe's" in Köln gab es eine Explosion. Die Beamten gehen davon aus, dass diese mutwillig herbeigeführt worden ist.
Wie ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber TAG24 bestätigte, sind die Beamten seit sechs Uhr in der Früh in dem Lokal im Friesenwall im Einsatz.
"Dabei erlitt ein Hausbewohner einer darüber liegenden Wohnung eine Rauchvergiftung", wie der Polizeisprecher weiter ausführte.
Nach ersten Erkenntnissen sei die Explosion mutwillig ausgelöst worden und es habe ein "größeres Schadensbild" im Lokal gegeben.
Es gebe Hinweise, dass im Anschluss an den Vorfall mehrere Personen vom Tatort geflüchtet seien. "Die Maßnahmen, die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen, laufen auf Hochtouren", erklärte der Sprecher der Polizei Köln.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa