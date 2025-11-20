Falscher Polizist erleichtert Senior um Tausende Euro: Festnahme dank aufmerksamem Nachbar

Köln/Wermelskirchen - Die Kölner Polizei konnte dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen am Mittwoch einen 40-Jährigen festnehmen, der sich gegenüber einem Senior als Ordnungshüter ausgegeben und den Mann um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag erleichtert haben soll.

Gegenüber dem Senior gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus - eine Lüge, wie sich zeigte. (Symbolbild) © 123RF/veloliza

Der Mann hatte gegen 15 Uhr bei seinem Opfer angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Zudem behauptete er, Verbrecher würden die Anschrift des Mannes in Wermelskirchen kennen. Daher wolle die Polizei nun sein Bargeld abholen und das Vermögen auf diese Weise vor einem Diebstahl schützen.

Wenig später klingelte es dann an der Türe des Senioren. Die an der Tür stehende Person gab sich ebenfalls als Polizist aus und behauptete, das Bargeld des Mannes prüfen zu wollen.

Als das gutgläubige Opfer dem Unbekannten das Geld im Haus zeigte, nahm es dieser an sich und flüchtete in einem Auto in Richtung Pohlhausen.

Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne einen aufmerksamen Nachbarn des Senioren gemacht. Dieser hatte die Flucht bemerkt und sich das Kennzeichen des Wagens notiert. Das Auto wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben - mit Erfolg, wie sich kurz darauf zeigte.