Schüsse auf Passanten in Köln: Jetzt klicken im Ausland die Handschellen

Köln - Nach Schüssen aus einem Wagen auf einen Passanten in Köln Ende Mai hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Budapest festgenommen. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

Nach den Schüssen auf der Zülpicher Straße hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in einem Hotel in Budapest festgenommen. (Symbolbild) © Polizei Paderborn

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, konnten die Ermittler einen 33 Jahre alten Mann aus Euskirchen als Tatverdächtigen ausmachen. Der Mann wurde am Samstag (11. Juli) in einem Hotel in Budapest von ungarischen Polizisten festgenommen.

Zuvor hatte ein Richter einen internationalen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen erlassen. Nach intensiven Ermittlungen kamen die Kölner Fahnder dem Verdächtigen auf die Spur und schalteten anschließend die ungarischen Behörden ein.

Die Schüsse fielen am frühen Morgen des 31. Mai gegen 4.30 Uhr auf der Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt. Ein 32 Jahre alter Passant wurde dabei aus einem vorbeifahrenden Auto heraus mehrfach beschossen und schwer verletzt.

Der Mann musste nach dem Angriff operiert werden. Trotz seiner schweren Verletzungen am Bein überlebte er.