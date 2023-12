Festnahme von mutmaßlichem Vergewaltiger (17): DNA-Spur liefert weiteren Verdacht!

Die Polizei hatte den Verdächtigen (17) am vergangenen Montag festgenommen. Er sitzt inzwischen in U-Haft. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der Tatverdächtige soll Polizeiangaben zufolge am Montagvormittag (18. Dezember) eine Frau in einem Hochschulgebäude am Ubierring vergewaltigt haben und wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt vorläufig in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Der Jugendliche war am Dienstag (19. Dezember) gefasst worden, nachdem er einen 66-Jährigen in einer Straßenbahn der KVB-Linie 7 bedroht haben soll. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich dann der dringende Tatverdacht, dass es sich bei dem 17-Jährigen um den gesuchten mutmaßlichen Vergewaltiger handle. Er wurde daraufhin festgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen brachte eine DNA-Spur den Jugendlichen ohne festen Wohnsitz nun mit einem weiteren Verbrechen in Verbindung.

So erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung, dass der 17-Jährige dringend tatverdächtig sei, bereits am 6. Dezember eine Frau in Lindenthal von hinten angegriffen, gewürgt und sein Opfer mit einer Pistole bedroht zu haben.