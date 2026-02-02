Raubserie in Köln geklärt: Vier Teenies in gestohlenem Wagen gefasst

Köln - Nach einer Serie von Raubüberfällen in Köln hat die Polizei am Freitagabend (30. Januar) gleich vier junge Tatverdächtige gestoppt. Darunter: eine 14-Jährige, eine 17-Jährige sowie zwei Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren.

Die Polizei stoppte die Teenie-Räuber in einem gestohlenen Cupra im Rhein-Erft-Kreis. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Gruppe war gegen 23.15 Uhr im Rhein-Erft-Kreis in einem gestohlenen Cupra unterwegs, als sie der Polizei auffiel. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt endete die Flucht in Hürth.

Dort versuchte die Gruppe teils noch zu Fuß zu fliehen, allerdings vergeblich. Sowohl die beiden Jungs als auch die zwei Mädchen wurden vorläufig festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stehen sie im dringenden Verdacht, in der Nacht zu Donnerstag (29. Januar) gleich drei Raubüberfälle in Köln begangen zu haben.

Besonders dreist: Am Neumarkt raubten die Täter einem Opfer nicht nur Papiere und Schlüssel, sondern klauten kurz darauf auch dessen vor der Wohnung abgestelltes Auto.