Schmutzige Tricks mit geklauten Autos: Hehler-Bande fliegt auf

Köln - In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Köln-Humboldt-Gremberg gleich drei mutmaßliche Autodiebe nach einer kurzen Verfolgungsfahrt festgenommen.

Flucht gescheitert: Die Polizei stoppte die mutmaßliche Hehler-Bande. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 3.50 Uhr wollte eine Streife auf der Gremberger Straße einen Wagen kontrollieren, doch der Fahrer dachte laut den Beamten gar nicht daran anzuhalten.

Stattdessen trat der Mann aufs Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht dauerte allerdings nicht lange: Kurz darauf stoppte das Auto, der Fahrer sprang heraus und rannte los.

Die Beamten holten den 40-Jährigen schnell ein und nahmen ihn fest. Seine beiden Mitfahrer (37 und 26 Jahre alt) blieben im Auto sitzen und wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung machten die Polizisten eine interessante Entdeckung: Im Fahrzeug fanden sie gefälschte amtliche Fahrzeugsiegel, manipulierte TÜV-Plaketten, Aufbruchswerkzeug, mehrere Fahrzeugschlüssel sowie Betäubungsmittel.