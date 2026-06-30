Schrecklicher Verdacht: Bande soll Minderjährige zur Prostitution gezwungen haben

Köln - Zwangsprostitution von Minderjährigen und Raubüberfälle auf Freier werden einer Bande im Raum Köln vorgeworfen. Drei Verdächtige im Alter zwischen 23 und 27 Jahren wurden deswegen von der Polizei verhaftet, ihnen wird bandenmäßiger Menschenhandel vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen mehrere Verdächtige. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Die Beamten durchsuchten insgesamt fünf Wohnungen in Köln, Wesseling, Leverkusen und Solingen. Dabei seien unter anderem Mobiltelefone sichergestellt worden.

Die Ermittler gehen von insgesamt sechs mutmaßlichen Haupttätern und zwei Gehilfen aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten.

Mindestens eine 17-Jährige soll die mutmaßliche Bande in der Zeit Oktober bis November 2025 genötigt und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Bei einer 16-Jährigen sollen sie dies versucht haben, blieben jedoch erfolglos. Es soll auch zu einer Vergewaltigung gekommen sein, teilten die Ermittler mit.