Mann pinkelt erst ans Bahnsignal, dann attackiert er Polizisten mit Glasflasche

Köln - Ein Beamter der Bundespolizei hat am Dienstag einen Mann (50) im Gleisbereich des Bahnhofs Köln -Porz-Wahn entdeckt, der gerade an einem Bahnsignal urinierte. Als er diesen auf sein Fehlverhalten ansprach, rastete der 50-Jährige aus.

Der Bundespolizist verletzte sich bei der Attacke leicht am Knie. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der Polizist befand sich gegen 13 Uhr auf dem Weg zu seinem Dienst, als er den 50-jährigen Deutschen bemerkte. Zeitgleich befuhr eine S-Bahn das Parallelgleis und gab einen Achtungspfiff ab.

Daraufhin gab sich der Bundespolizist als Beamter zu erkennen und belehrte den Mann über die Ordnungswidrigkeiten wegen des unbefugten Betretens und der Verunreinigung der Bahnanlage.

Als er den 50-Jährigen schließlich aufforderte, sich auszuweisen, versuchte sich dieser der Kontrolle zu entziehen. Nachdem er bei seinem Fluchtversuch gehindert wurde, schlug er schließlich unvermittelt mit einer mitgeführten Glasflasche in Richtung des Kopfes des Beamten. Nur durch eine Ausweichbewegung konnte dieser der Attacke entgehen.

Anschließend holte der Verdächtige erneut mit der Glasflasche aus, wurde vom Ordnungshüter kurz zuvor aber zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der angeforderten Unterstützungskräfte festgehalten.