Streit in Kölner WG eskaliert: 19-Jähriger von Mitbewohner mit Messer verletzt

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Streit in einer Kölner WG eskaliert: Ein 17-Jähriger soll seinen 19-jährigen Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei nahm ihn fest.

Von Alina Eultgem

Köln - Ein Streit in einer WG in Köln-Buchheim ist am Sonntagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 17-Jähriger soll dabei einen 19 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen noch vor Ort fest.

Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in einer WG in Köln-Buchheim nahm die Polizei einen 17-Jährigen noch am Tatort fest. (Symbolbild)
Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in einer WG in Köln-Buchheim nahm die Polizei einen 17-Jährigen noch am Tatort fest. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei berichtet, gerieten die jungen Männer gegen 21.45 Uhr in einer Wohnung an der Frankfurter Straße aneinander. Andere Mitbewohner sagten aus, dass sich die beiden zunächst geprügelt haben sollen.

Dann soll der 17-Jährige die Wohnung verlassen haben. Wenig später kehrte er offenbar mit einem Messer zurück und soll plötzlich auf den 19-Jährigen eingestochen haben.

Als das Opfer sich zur Wehr setzte, flüchtete der 17-Jährige in sein Zimmer, wo Polizisten ihn später festnahmen.

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Der 19-Jährige erlitt Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Warum der Streit in der WG eskalierte, ist bislang noch unklar.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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