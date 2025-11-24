Fremder nähert sich Mercedes von 21-Jährigem, dann geht alles ganz schnell
Köln - In Köln-Holweide soll es vor dem Wochenende zu einer Attacke auf einen 21-Jährigen gekommen sein.
Der Mann saß nach Angaben der Polizei am Freitagabend (21. November) gegen 23 Uhr in seinem Mercedes auf der Gerhart-Hauptmann-Straße, als sich plötzlich ein Fremder seinem Fahrzeug näherte.
Ohne Vorwarnung soll der als südländisch beschriebene Mann den 21-Jährigen schließlich überfallen und ihm dabei zahlreiche Stichverletzungen zugefügt haben.
Umgehend alarmierte Rettungskräfte brachten das Opfer im Anschluss in eine Klinik.
Von dem Übeltäter fehlt derweil jede Spur. Er konnte in unbekannte Richtung fliehen. Wie der 21-Jährige jedoch bei der Polizei aussagen konnte, soll es sich bei dem Gesuchten um einen circa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann handeln.
Sein Mercedes wurde im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Die Kölner Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die die Attacke beobachtet haben könnten.
