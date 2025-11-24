Fremder nähert sich Mercedes von 21-Jährigem, dann geht alles ganz schnell

Köln - In Köln-Holweide soll es vor dem Wochenende zu einer Attacke auf einen 21-Jährigen gekommen sein.

Die Polizei sucht derzeit nach dem flüchtigen Angreifer und wichtigen Hinweisen zur Tat. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Der Mann saß nach Angaben der Polizei am Freitagabend (21. November) gegen 23 Uhr in seinem Mercedes auf der Gerhart-Hauptmann-Straße, als sich plötzlich ein Fremder seinem Fahrzeug näherte.

Ohne Vorwarnung soll der als südländisch beschriebene Mann den 21-Jährigen schließlich überfallen und ihm dabei zahlreiche Stichverletzungen zugefügt haben.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte brachten das Opfer im Anschluss in eine Klinik.

Von dem Übeltäter fehlt derweil jede Spur. Er konnte in unbekannte Richtung fliehen. Wie der 21-Jährige jedoch bei der Polizei aussagen konnte, soll es sich bei dem Gesuchten um einen circa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann handeln.