Großer Polizeieinsatz auf Rheinuferstraße: Verfolgungsjagd endet mit Festnahme

Köln - Zahlreiche Polizeiwagen sorgten am Freitagabend (24. Juli) für Aufsehen auf der Rheinuferstraße in Köln . Entgegen erster Spekulationen handelte es sich jedoch nicht um eine Schießerei.

Ein flüchtiger Autofahrer löste am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz auf der Kölner Rheinuferstraße aus. © TAG24

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der größere Einsatz die Folge einer Verfolgungsfahrt. Der flüchtige Fahrer konnte schließlich von den Einsatzkräften gestellt und fixiert werden.

"Es wurde nicht geschossen", stellte der Sprecher klar. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde allerdings ein schwarzer Audi TT bei der Verfolgungsfahrt beschädigt. Demnach wurden beide Seitenscheiben des Wagens zerstört.

Mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen müsse laut Polizei noch immer gerechnet werden. Eine länger andauernde Sperrung der Rheinuferstraße sei nach aktuellem Stand jedoch nicht zu erwarten.