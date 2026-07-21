Spezialeinheit im Einsatz: Polizei nimmt zwei Verdächtige im "Kölner Drogenkrieg" fest

Köln - Im Zusammenhang mit dem sogenannten Kölner Drogenkrieg hat die Polizei mit Hilfe von Spezialeinheiten zwei weitere Verdächtige verhaftet.

Nach dem Raub einer großen Menge Marihuana hat es in Köln einen Drogenkrieg gegeben. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Die beiden 45 und 36 Jahre alten Männer sollen an dem Raub von 350 Kilogramm Marihuana aus einer Lagerhalle in Hürth beteiligt gewesen sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln mit. Der Diebstahl gilt als Auslöser einer Gewaltspirale mit Sprengungen, Geiselnahmen und Folterungen.

Die beiden Verdächtigen seien durch die Auswertung von Datenträgern, die bei früheren Durchsuchungen sichergestellt worden waren, identifiziert worden. Der 45-Jährige wurde am Morgen in seiner Wohnung in Köln festgenommen.

Den 36-Jährigen stoppten Fahnder in einem Fahrzeug auf dem Weg nach Bonn. Der Mann sei ohne Führerschein und mit einem als gestohlen gemeldeten Auto unterwegs gewesen. Im Wagen fanden die Ermittler unter anderem einen Schlagring.

Im "Kölner Drogenkrieg" ermittelt die Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen Dutzende Beschuldigte. Mehr als 20 Beteiligte wurden bereits verurteilt.