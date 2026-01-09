Halbstarker direkt an brutaler Prügelei beteiligt: Wer kennt diesen Jungen?

Köln - Im Zuge einer heftigen Schlägerei am Heinrich-Böll-Platz fahndet die Kölner Polizei aktuell nach einem unbekannten Schläger.

Mit den Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei derzeit nach dem Tatverdächtigen. © Bildmontage: Polizei Köln

Zusammen mit vier Kollegen im Alter von 17, 19, 20 und 21 Jahren war der Gesuchte am 13. September (Samstag) gegen 0.35 Uhr auf einen 18-Jährigen getroffen.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich zwischen beiden Parteien ein handfester Streit, in dem der 18-Jährige von den fünf Jungen brutal verprügelt und schwer am Kopf verletzt wurde.

Nachdem die Polizei kurz darauf die vier Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts und in einer Regionalbahn in Leichlingen festnehmen konnten, fehlt vom fünften Schläger jede Spur.