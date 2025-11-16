Jugendliche sollen Zigarettenautomaten gesprengt haben: Verdächtiger am Tatort gestellt
Köln - Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Köln-Bocklemünd hat die Polizei einen 19-jährigen Verdächtigen gestellt.
Anwohner hatten die Ordnungshüter am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr zur Börnestraße alarmiert und von einer flüchtenden Jugendgruppe berichtet.
Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stießen die Beamten schließlich nahe dem Tatort auf den 19-Jährigen.
Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten dann mehrere Schachteln Zigaretten sowie Bargeld bei dem jungen Mann.
Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Zudem hatten umherfliegende Trümmerteile eine Fensterscheibe in rund 15 Metern Entfernung beschädigt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa