Jugendliche sollen Zigarettenautomaten gesprengt haben: Verdächtiger am Tatort gestellt

Köln - Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Köln -Bocklemünd hat die Polizei einen 19-jährigen Verdächtigen gestellt.

Der Zigarettenautomat auf der Börnestraße wurde durch die Explosion vollständig zerstört. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Anwohner hatten die Ordnungshüter am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr zur Börnestraße alarmiert und von einer flüchtenden Jugendgruppe berichtet.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stießen die Beamten schließlich nahe dem Tatort auf den 19-Jährigen.

Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten dann mehrere Schachteln Zigaretten sowie Bargeld bei dem jungen Mann.