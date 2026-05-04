Zum Date verabredet und ausgeraubt: 32-Jähriger in Köln überfallen

Köln - Statt eines romantischen Dates in Köln wartete auf einen 32-jährigen aus Rheinland-Pfalz ein brutaler Überfall.

Dating-Apps bergen leider auch Gefahren, denn aus scheinbar harmlosen Dates können im schlimmsten Fall echte Hinterhalte mit Gewalt und Raub werden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagabend (3. Mai) gegen 19.30 Uhr in der Domstadt angekommen.

Dort hatte er sich zuvor über eine App mit einer angeblichen jungen Frau verabredet und war dafür extra in ein Waldstück an der Gemarkenstraße gefahren.

Doch statt der vermeintlichen Date-Partnerin standen dort plötzlich drei junge Männer vor ihm. Und die wurden direkt handgreiflich: Die Täter sollen den 32-Jährigen geschlagen, getreten und sogar mit Pfefferspray attackiert haben.

Anschließend raubten sie ihm sein Handy sowie seine Geldbörse und machten sich aus dem Staub.