Zum Date verabredet und ausgeraubt: 32-Jähriger in Köln überfallen
Köln - Statt eines romantischen Dates in Köln wartete auf einen 32-jährigen aus Rheinland-Pfalz ein brutaler Überfall.
Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagabend (3. Mai) gegen 19.30 Uhr in der Domstadt angekommen.
Dort hatte er sich zuvor über eine App mit einer angeblichen jungen Frau verabredet und war dafür extra in ein Waldstück an der Gemarkenstraße gefahren.
Doch statt der vermeintlichen Date-Partnerin standen dort plötzlich drei junge Männer vor ihm. Und die wurden direkt handgreiflich: Die Täter sollen den 32-Jährigen geschlagen, getreten und sogar mit Pfefferspray attackiert haben.
Anschließend raubten sie ihm sein Handy sowie seine Geldbörse und machten sich aus dem Staub.
Laut Beschreibung soll einer der Täter hellhäutig und etwa zwischen 16 und 19 Jahre alt gewesen sein. Alle drei sollen dunkle Hoodies getragen haben.
Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt dringend Zeugen, die am Sonntagabend in dem Bereich etwas gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Lino Mirgeler/dpa