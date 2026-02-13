Karneval endet im OP: Batman frontal von Taxi erfasst

Von Alina Eultgem

Köln - Dramatischer Unfall mitten in der Kölner City: Ein als Batman verkleideter Mann (40) ist am Donnerstagabend von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden.

Am Offenbachplatz in Höhe der Kölner Oper wurde der als Batman verkleidete 40-Jährige von einem Taxi erfasst. (Symbolbild)
Am Offenbachplatz in Höhe der Kölner Oper wurde der als Batman verkleidete 40-Jährige von einem Taxi erfasst. (Symbolbild)  © Roman Zawistowski/PAP/dpa

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 40-Jährige gegen 20.30 Uhr die Straße in Höhe der Kölner Oper am Offenbachplatz in Richtung Glockengasse überqueren.

Auf dem letzten von insgesamt sechs Fahrstreifen kam es dann zum Zusammenstoß: Ein Taxi erfasste den Mann frontal. Am Steuer saß ein 61-Jähriger, im Wagen befanden sich zwei Fahrgäste im Alter von 52 und 57 Jahren.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der als Batman verkleidete Köln-Besucher bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen sein.

Weitere Menschen leisteten sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte und Polizei eintrafen. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Bild 3: Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann noch vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert wurde. (Symbolbild)
Bild 3: Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann noch vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert wurde. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Währenddessen sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam die Spuren an der Unfallstelle. Das Taxi wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0221 229 0 bei der Polizei melden.

