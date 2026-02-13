Karneval endet im OP: Batman frontal von Taxi erfasst
Köln - Dramatischer Unfall mitten in der Kölner City: Ein als Batman verkleideter Mann (40) ist am Donnerstagabend von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilt, wollte der 40-Jährige gegen 20.30 Uhr die Straße in Höhe der Kölner Oper am Offenbachplatz in Richtung Glockengasse überqueren.
Auf dem letzten von insgesamt sechs Fahrstreifen kam es dann zum Zusammenstoß: Ein Taxi erfasste den Mann frontal. Am Steuer saß ein 61-Jähriger, im Wagen befanden sich zwei Fahrgäste im Alter von 52 und 57 Jahren.
Laut ersten Zeugenaussagen soll der als Batman verkleidete Köln-Besucher bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen sein.
Weitere Menschen leisteten sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte und Polizei eintrafen. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.
Währenddessen sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam die Spuren an der Unfallstelle. Das Taxi wurde zur Beweissicherung sichergestellt.
Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0221 229 0 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Bildmontage: Roman Zawistowski/PAP/dpa, Julian Stratenschulte/dpa