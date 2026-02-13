Karneval endet im OP: Batman frontal von Taxi erfasst

Köln - Dramatischer Unfall mitten in der Kölner City: Ein als Batman verkleideter Mann (40) ist am Donnerstagabend von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden.

Am Offenbachplatz in Höhe der Kölner Oper wurde der als Batman verkleidete 40-Jährige von einem Taxi erfasst. (Symbolbild) © Roman Zawistowski/PAP/dpa

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 40-Jährige gegen 20.30 Uhr die Straße in Höhe der Kölner Oper am Offenbachplatz in Richtung Glockengasse überqueren.

Auf dem letzten von insgesamt sechs Fahrstreifen kam es dann zum Zusammenstoß: Ein Taxi erfasste den Mann frontal. Am Steuer saß ein 61-Jähriger, im Wagen befanden sich zwei Fahrgäste im Alter von 52 und 57 Jahren.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der als Batman verkleidete Köln-Besucher bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen sein.

Weitere Menschen leisteten sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte und Polizei eintrafen. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.