Polizei ertappt Einbrecher (44) auf frischer Tat und fackelt nicht lange

Köln - Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 44-jährigen Einbrecher dank eines aufmerksamen Zeugen (34) auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Über einen Haftrichter landete der Mann schließlich in Untersuchungshaft.

Innerhalb von wenigen Minuten war die Polizei zur Stelle und nahm den Einbrecher fest. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der Zeuge hatte gegen 5.15 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 44-Jährige die Scheibe eines Restaurants in Köln-Neuehrenfeld eingeschlagen und sich so Zutritt zum Lokal verschafft hatte, so die Behörde.

Die nur wenige Minuten später eintreffenden Beamten konnten den Langfinger, der sich bereits einen Laptop geschnappt hatte, auf frischer Tat ertappen und festnehmen.

Schon in der Vergangenheit machte der aus Ungarn stammende Täter wegen Eigentumsdelikten Bekanntschaft mit der örtlichen Polizei.