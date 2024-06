Kölner Zoll prüft fast 40 Gastrobetriebe - zahlreiche Verstöße festgestellt

Köln - Das Hauptzollamt Köln führte am Samstag eine Großmaßnahme in der Gastro-Szene aus. Dabei wurden 38 Betriebe kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Das Gastro-Gewerbe gehört zu den Branchen, in denen Schwarzarbeit weit verbreitet ist. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Insgesamt 73 Kräfte der "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) waren in und um Köln ab dem Mittag bis in die Abendstunden an der Aktion, die Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung war, beteiligt. Das berichtet das Hauptzollamt am Sonntag.

Demnach seien in Köln fünf Gastro-Betriebe kontrolliert und elf Personen befragt worden. "Drei illegal beschäftigte vietnamesische Staatsangehörige haben wir in der Küche eines Restaurants angetroffen. Gegen sie und ihren Arbeitgeber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln, gegenüber TAG24.

Zudem wurde bei einem Restaurant in der Domstadt festgestellt, dass die nach dem Mindestlohngesetz vorgeschriebenen Stundenaufzeichnungen nicht ordnungsgemäß geführt werden. Darüber hinaus sollen zwei Personen schwarz beschäftigt werden.

In Bonn wurden vier Betriebe kontrolliert und in diesem Zuge bei zwei Personen Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt in Deutschland aufgenommen.