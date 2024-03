Kölner Zoll stellt Hunderte Kilo Wasserpfeifentabak sicher, doch das ist nicht alles

Köln - Der Kölner Zoll hat bei einem Einsatz in einem Tabakladen vermutlich einen Rekordfund gemacht und dort eine derart große Menge unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt, wie noch nie zuvor.

In den durchsuchten Kartons befand sich jede Menge unversteuerte und mutmaßlich auch illegal hergestellter Shishatabak. © Hauptzollamt Köln

Wie ein Pressesprecher des Hauptzollamts Köln am Freitag berichtete, hatten die Zöllner bereits am Dienstag (12. März) in dem Tabakladen auf der linken Rheinseite zugeschlagen.

Demnach stießen sie in den Räumlichkeiten auf insgesamt rund 530 Kilogramm Wasserpfeifentabak.

"Eine größere Menge an Wasserpfeifentabak haben wir in einem Tabakladen noch nie sichergestellt. Dieser Rekordaufgriff hätte für mehr als 50.000 Shishas gereicht", erklärte der Sprecher.

"Mehr als zwei Drittel des Tabaks ist unversteuert und wir haben den Verdacht, dass es sich um illegal hergestellten Shishatabak handelt, bei welchem die Gewinnspanne häufig höher ist als beim Drogenhandel."

Der restliche augenscheinliche Shishatabak war als normaler Pfeifentabak getarnt oder wurde aufgrund seiner verbotenen Verpackungsgröße sichergestellt, hieß es weiter.

Gegen den 30-jährigen deutschen Inhaber des Tabakladens sei noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden.