Kurz vor Jahreswechsel: Explosion in Kölner Mehrfamilienhaus

Köln - Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ist es am Silvesterabend zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Eine Mordkommission hat die Arbeit bereits aufgenommen, von dem Täter fehlt jede Spur. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge soll sich der Knall gegen 21.30 Uhr im Hausflur ereignet haben.

Durch die Wucht seien mehrere Türen im Dachgeschoss des Hauses beschädigt worden, teilten die Beamten mit.

Ein Hausbewohner erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus.

Innerhalb kurzer Zeit sicherten Experten Spuren, um mögliche Hinweise auf den Tatverdächtigen zu bekommen.