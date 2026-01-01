Kurz vor Jahreswechsel: Explosion in Kölner Mehrfamilienhaus

Die Polizei sucht nach einer Explosion in einem Kölner Mehrfamilienhaus in Bilderstöckchen nach wichtigen Zeugen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ist es am Silvesterabend zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Eine Mordkommission hat die Arbeit bereits aufgenommen, von dem Täter fehlt jede Spur. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge soll sich der Knall gegen 21.30 Uhr im Hausflur ereignet haben.

Durch die Wucht seien mehrere Türen im Dachgeschoss des Hauses beschädigt worden, teilten die Beamten mit.

Ein Hausbewohner erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus.

Köln Crime Auftragskiller festgenommen: Was hat der 17-jährige Schwede mit dem Mordanschlag in Köln zu tun?

Innerhalb kurzer Zeit sicherten Experten Spuren, um mögliche Hinweise auf den Tatverdächtigen zu bekommen.

Die Ermittlungen laufen, eine Mordkommission wurde bereits eingerichtet. Hinweise oder Beobachtungen zu dem Fall können bei der Polizei unter 02212290 oder per E-Mail genannt werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

