Polizei stoppt Toyota bei Köln: Dann fliegt alles auf

Köln - Zivile Kräfte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (7. Februar) auf der A3 einen gestohlenen Toyota sichergestellt.

Zivile Kräfte der Autobahnpolizei stoppten den Wagen auf der A3 bei Köln. Kurz darauf klickten für den Fahrer die Handschellen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Gegen 17 Uhr stoppten die Beamten den Wagen zwischen Köln-Mülheim und dem Autobahnkreuz Leverkusen.

Der 43-jährige Fahrer konnte keine Fahrzeugpapiere vorzeigen und verstrickte sich zudem in widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Autos.



Eine Überprüfung brachte dann Klarheit: Der Toyota war seit August 2025 als gestohlen gemeldet. Er wurde von der Polizei in Hessen gesucht.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und nahmen den Fahrer vorläufig fest.