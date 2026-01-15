Leiche in Kölner Wohnung entdeckt: Tötete Teenager Bekannten im Streit?

Köln - Schockfund in Köln -Bickendorf: In einem Mehrfamilienhaus auf dem Ollenhauerring haben Polizeibeamte am Mittwoch die sterblichen Überreste eines 52-jährigen Mannes entdeckt. Ein Teenager (19) wurde festgenommen.

Die Kölner Polizei hat den 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Ordnungshüter am Donnerstag berichten, hatte sich ein besorgter Zeuge zuvor bei der Leitstelle gemeldet und berichtet, dass das Opfer nicht zur Arbeit erschienen und am Vorabend bei seinem 19-jährigen Bekannten zu Besuch gewesen sei.

Daraufhin machten sich die Beamten umgehend auf den Weg zur Adresse des Teenagers. Weil vor Ort niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, kletterten die Polizisten auf den Balkon der Wohnung. Dort fanden sie den "apathisch wirkenden" Verdächtigen schließlich auf.

Da sich während seiner Versorgung Hinweise darauf ergaben, dass sich der 52-Jährige verletzt in der Wohnung befinden würde, alarmierten die Beamten die Feuerwehr. Gemeinsam verschafften sich die Einsatzkräfte daraufhin Zutritt zur Wohnung, in der sie die Leiche des Mannes schließlich fanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bereits am Dienstagabend zu einem Streit zwischen dem Verdächtigen und dem Toten, der sich in Absprache mit den im Ausland lebenden Eltern des 19-Jährigen gelegentlich um diesen kümmerte.