18.06.2023 10:25 959 Mann auf Musik-Event in Köln niedergeschossen, Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Von Frederick Rook

Köln - Bei einem Streit auf einem Musik-Event in einer Location am Girlitzweg in Köln-Vogelsang ist am Samstagabend ein Mann niedergeschossen worden. In einer Event-Location am Girlitzweg in Köln-Vogelsang kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. Juni) zu einer Schussabgabe. © Lars Jäger Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntagmorgen (18. Juni) mitteilten, wurden im Zuge der Ermittlungen auch bereits zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war es in der Nacht auf Sonntag gegen 2.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Eine Person wurde dabei durch einen Schuss so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus operiert werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Im Rahmen des folgenschweren Disputs erlitten noch zwei weitere Männer leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften ebenfalls in eine Klinik gebracht. Köln Crime Gewaltiger Anstieg: Kölner Zoll zieht spektakuläre Jahres-Bilanz Einer der Tatverdächtigen war laut Zeugenaussagen zunächst mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Wenig später stellten die Polizisten im Stadtteil Heimersdorf allerdings das gesuchte Fahrzeug sowie zusätzlich einen Kleinwagen sicher. Beide Fahrer sollen bei der Auseinandersetzung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Kölner Polizei bereits zwei Tatverdächtige festnehmen. © Lars Jäger Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar Aufgrund von zwei unterschiedlichen Feierlichkeiten befand sich zum Tatzeitpunkt eine Vielzahl an Menschen in der Veranstaltungshalle. Sie alle waren nach der Schussabgabe auf das Außengelände geflüchtet, weshalb auch Beamte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz kamen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminalpolizisten sicherten noch in der Nacht die Spuren. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Titelfoto: Lars Jäger