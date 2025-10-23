Mann gerät in Fokus von Polizei: Wenig später schlagen Beamte zu
Köln - Erfolg für die Brennpunktarbeit am Wiener Platz: Kölner Polizisten haben dort in dieser Woche einen mutmaßlichen Drogendealer (32) festgenommen.
Wie ein Sprecher der Beamten berichtete, war der 32-Jährigen, der sich am vergangenen Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Platzfläche aufgehalten hatte, in den Fokus der Ordnungshüter gerückt.
Die Polizei schlug schließlich zu und entdeckte bei einer Durchsuchung des Mannes mehrere Verkaufseinheiten Kokain, zwei Mobiltelefone sowie mehr als 3000 Euro Bargeld.
Die Drogen und das Geld wurden sichergestellt, hieß es. Der aus Albanien stammende 32-Jährige kam unterdessen am Mittwoch vor den Haftrichter.
Der Wiener Platz gilt in Köln als Kriminalitätsbrennpunkt: In diesem Jahr haben Einsatzkräfte der Polizei dort bereits 24 Haftbefehle vollstreckt, 70 Personen aus Gefahren abwehrenden Gründen des Platzes verwiesen und neun Personen wegen weiterer Delikte festgenommen.
Polizei führt regelmäßige Schwerpunktkontrollen in Mülheim durch
"Allein die zur Bekämpfung von Straßen- und Drogenkriminalität eingerichtete Einheit hat seit September 2024 im Zusammenhang mit den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen im Bereich Mülheim rund 60 Personen in Gewahrsam und mehr als 70 Personen festgenommen - überwiegend wegen Drogenkriminalität", berichtete ein Sprecher der Polizei.
Schon seit Dezember 2019 wird der Platz durch die Polizei videoüberwacht. Seit Juni 2024 gilt dort zudem ein permanentes Waffenverbot.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa