Mann gerät in Fokus von Polizei: Wenig später schlagen Beamte zu

Köln - Erfolg für die Brennpunktarbeit am Wiener Platz: Kölner Polizisten haben dort in dieser Woche einen mutmaßlichen Drogendealer (32) festgenommen.

Die Polizei hat einen 32-Jährigen am Wiener Platz festgenommen. Der Mann soll mit Drogen gedealt haben. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten berichtete, war der 32-Jährigen, der sich am vergangenen Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Platzfläche aufgehalten hatte, in den Fokus der Ordnungshüter gerückt.

Die Polizei schlug schließlich zu und entdeckte bei einer Durchsuchung des Mannes mehrere Verkaufseinheiten Kokain, zwei Mobiltelefone sowie mehr als 3000 Euro Bargeld.

Die Drogen und das Geld wurden sichergestellt, hieß es. Der aus Albanien stammende 32-Jährige kam unterdessen am Mittwoch vor den Haftrichter.

Der Wiener Platz gilt in Köln als Kriminalitätsbrennpunkt: In diesem Jahr haben Einsatzkräfte der Polizei dort bereits 24 Haftbefehle vollstreckt, 70 Personen aus Gefahren abwehrenden Gründen des Platzes verwiesen und neun Personen wegen weiterer Delikte festgenommen.