Millionen-Schmuggel aufgeflogen! Zoll fischt kiloweise Drogen raus

Köln - Dem Kölner Zoll ist am Flughafen Köln/Bonn pünktlich zu Nikolaus ein Millionen-Fang geglückt! Binnen kürzester Zeit zogen die Beamten kiloweise Drogen und jede Menge Luxusware aus dem Verkehr.

Einer der Beteiligten hatte seinen ganzen Koffer voller Zigaretten. © Bildmontage: Hauptzollamt Köln

Für den ersten Einsatz sorgten um kurz nach Mitternacht ein 37 Jahre alter Bulgare und seine Familie, die nach der Ankunft aus Sofia mir nichts, dir nichts und unauffällig durch die Kontrolle gehen wollten.

"Bereits auf dem Röntgenbild des mitgeführten Gepäcks waren zahlreiche Zigaretten klar zu erkennen. Insgesamt 32 Stangen hatte der Mann in den Reisetaschen der Familie versteckt. Noch vor Ort wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und die geschmuggelten Zigaretten sichergestellt", beschreibt Polizei-Pressesprecher Jens Ahland den Fall.

Auch der Schmuggel von 14 Kilogramm Marihuana - getarnt als Sendung mit einem Nachttisch aus Holz - und mehr als zehn Kilo Marihuana - verpackt in Kinderbüchern - aus den USA wurde aufgedeckt.

Besonders kreativ sei den Ermittlern zufolge aber der versuchte Schmuggel von mehr als vier Kilogramm Ketamin im Inneren von Kunststoffhanteln gewesen.