Millionen-Schmuggel aufgeflogen! Zoll fischt kiloweise Drogen raus
Köln - Dem Kölner Zoll ist am Flughafen Köln/Bonn pünktlich zu Nikolaus ein Millionen-Fang geglückt! Binnen kürzester Zeit zogen die Beamten kiloweise Drogen und jede Menge Luxusware aus dem Verkehr.
Für den ersten Einsatz sorgten um kurz nach Mitternacht ein 37 Jahre alter Bulgare und seine Familie, die nach der Ankunft aus Sofia mir nichts, dir nichts und unauffällig durch die Kontrolle gehen wollten.
"Bereits auf dem Röntgenbild des mitgeführten Gepäcks waren zahlreiche Zigaretten klar zu erkennen. Insgesamt 32 Stangen hatte der Mann in den Reisetaschen der Familie versteckt. Noch vor Ort wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und die geschmuggelten Zigaretten sichergestellt", beschreibt Polizei-Pressesprecher Jens Ahland den Fall.
Auch der Schmuggel von 14 Kilogramm Marihuana - getarnt als Sendung mit einem Nachttisch aus Holz - und mehr als zehn Kilo Marihuana - verpackt in Kinderbüchern - aus den USA wurde aufgedeckt.
Besonders kreativ sei den Ermittlern zufolge aber der versuchte Schmuggel von mehr als vier Kilogramm Ketamin im Inneren von Kunststoffhanteln gewesen.
Die Drogen waren in Paketen versteckt
"Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2,5 Millionen Euro waren in Paketen versteckt und unter anderem als Werkzeugsets, Hundefutter oder Schlafsäcke deklariert", heißt es von der Polizei.
Auch ein deutsches Ehepaar (40 und 35 Jahre alt) wollte den Flughafen nach der Rückkehr aus der Schweiz unkontrolliert verlassen. Bei der anschließenden Durchsuchung fielen den Beamten unter anderem eine Luxusuhr im Wert von 33.000 Euro sowie weitere Designerklamotten für 6200 Euro in die Hände.
Die Konsequenz: eine Anzeige wegen versuchten Schmuggels und eine Zahlung in Höhe von 7700 Euro als Einfuhrabgaben.
Titelfoto: Bildmontage: Hauptzollamt Köln