Mann liegt lebensgefährlich verletzt auf Gehweg in Kölner City: Mordkommission ermittelt

Köln – Nachdem ein Zeuge einen lebensgefährlich verletzten Mann (54) in der Kölner Innenstadt entdeckt hat, haben Ermittler einer Mordkommission einen 32-Jährigen festgenommen.

In der Klinik ergaben sich dann erste Hinweise auf eine mögliche Gewalttat, woraufhin eine Mordkommission die Ermittlungen aufnahm. Mithilfe von Video-Aufzeichnungen und anhand von Zeugenaussagen kamen die Beamten dem 32-Jährigen auf die Schliche.

Demnach hatte sich die Attacke bereits am vergangenen Dienstagabend (11. Juli) gegen 23 Uhr an der Marzellenstraße ereignet. Beide Männer sollen aus dem Obdachlosen-Milieu stammen.

Er steht unter Verdacht, den 54-Jährigen unvermittelt angegriffen und so schwer verletzt zu haben, dass das Opfer nun im Krankenhaus um sein Leben kämpfen muss. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mit.

Der Verdächtige wurde am Freitag - drei Tage nach dem Angriff - festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.