Polizei stellt halbe Stadt wegen Lachgas und Drogen auf den Kopf: So viel wurde gefunden

Köln - Vielerorts sind in Köln am Donnerstag mehrere Kioske, Spielhallen und Gewerberäume auf der Suche nach Lachgas und Co. auf den Kopf gestellt worden.

Unter anderem Druckluftflaschen mit Lachgas wurden bei dem Einsatz sichergestellt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei seien mehr als 30 Objekte im Fokus gewesen - beinahe keines davon sei ohne Mängel davongekommen.

Insbesondere um den Verkauf von Drogen, Lachgas und Schusswaffen unterm Verkaufstresen hatten sich - laut der Beamten - die Ermittlungen gedreht.

Dabei wurden mehr als 40 Druckluftflaschen mit Lachgas, 100 Gramm Marihuana, mehrere Tüten Cannabis, verbotene Nikotin- und Tabakbeutel, LSD-ähnliche Substanzen, Heroin, ein gestohlenes Handy sowie Fahrrad und eine Luftdruckwaffe beschlagnahmt.