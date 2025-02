10.02.2025 11:30 Mann versucht, nach Polizeihund zu schlagen: Vierbeiner macht kurzen Prozess

In Köln hat ein Zeuge Alarm geschlagen, nachdem er in einer Großbäckerei mehrere Einbrecher entdeckt hatte. Die Polizei rückte mit einem Diensthund an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Auf frischer Tat hat die Kölner Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher (23, 44) geschnappt, die in eine Großbäckerei im Stadtteil Höhenberg eingestiegen waren. Auch Diensthund "Sushi" kam dabei zum Einsatz. Polizeihund "Sushi" hat am Sonntag ganze Arbeit geleistet und sich wohl ein Extra-Leckerli verdient. © Polizei Köln Wie ein Sprecher der Beamten am Montag schilderte, hatte ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zwei verdächtige Personen beobachtet, die mit Taschenlampen auf dem Firmengelände der Bäckerei in der Oranienstraße herumschlichen und sofort die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Duo sich zuvor vermutlich Zugang zu dem Gelände verschafft, indem es eine Eingangstür aufbrach. Umgehend rückten die Ordnungshüter daraufhin nach Höhenberg aus und zogen mit Polizeihund "Sushi" auch tierische Unterstützung hinzu. Köln Crime Taxifahrer beklaut besoffene Fahrgäste, Ermittler finden haufenweise Bargeld! Der clevere Vierbeiner spürte die mutmaßlichen Einbrecher dann wenig später noch in dem Gebäude auf - allerdings wollte sich einer der Männer nicht ohne Weiteres von den Beamten festnehmen lassen und schlug nach dem Schäferhund. Ein böser Fehler, wie der 44-Jährige schnell merken sollte, denn Sushi machte kurzen Prozess und biss zu! Rettungskräfte brachten den verletzten Mann anschließend in eine Klinik, wo er behandelt wurde. Die Polizei stellte am Tatort unterdessen Messer, Aufbruchwerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut sicher. Für das mutmaßlich kriminelle Duo dürfte es vorerst der letzte Einbruch gewesen sein: Sowohl der 44-Jährige als auch sein 23-jähriger Komplize sollen noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, erklärte die Polizei abschließend.

Titelfoto: Polizei Köln