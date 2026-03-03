Merkwürdige Gartenzwerg-Füße machen Zöllner skeptisch: Kurz darauf kommt brisante Wahrheit ans Licht
Köln - Dem Kölner Zoll ist jüngst ein kurioser und gleichermaßen beachtlicher Fund ins Netz gegangen, als bei einer Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn mehrere goldene Gartenzwerge genauer in Augenschein genommen wurden. Die Deko-Figuren hatten es buchstäblich in sich!
Wie der Pressesprecher des Hauptzollamts Köln, Jens Ahland, am Dienstag berichtete, waren den Zöllnerinnen und Zöllnern bereits vor knapp einem Monat fünf goldene Gartenzwerge in die Hände gefallen, die in vier Paketsendungen auf dem Weg aus Süddeutschland nach Kanada und Australien waren.
Bei einer Kontrolle der Sendungen bemerkten die Beamten schon auf den Röntgenbildern erste Auffälligkeiten und entschieden sich daraufhin, die Deko-Figuren genauer unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich hatten die Zöllner dabei den richtigen Riecher!
"Deutliche Veränderungen an den Füßen der ausgepackten goldenen Gartenzwerge" brachten die Beamten schließlich auf die richtige Spur, ehe im Inneren der Figuren insgesamt satte 25 Kilogramm Ketamin entdeckt und sichergestellt wurden. Der Wert lag bei rund einer Million Euro!
Das war jedoch noch nicht alles, denn vor einer Woche verzeichnete der Kölner Zoll einen weiteren Erfolg.
Kölner Zoll überprüft niederländisches Taxi: Volltreffer!
So berichtete Ahland weiter, dass auch die Kontrolle eines niederländischen Taxis auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main zu einer beachtlichen Sicherstellung der Partydroge geführt hatte.
Demnach überprüften die Beamten an der Raststätte in Siegburg nicht nur den Taxifahrer, sondern auch seinen 36-jährigen Fahrgast aus England, die beide widersprüchliche Angaben zum Grund der Reise machten. Das Gepäck des 36-Jährigen wurde daraufhin genauer in Augenschein genommen, der Mann nutzte das prompt zur Flucht aus.
Schon nach wenigen Metern wurde er jedoch eingeholt - und der Anlass für seinen Fluchtversuch rasch entdeckt. "30 szenetypische Vakuumbeutel waren mit weißem kristallinem Pulver gefüllt, als Tarnung in Geschenkpapier eingewickelt und zwischen Bekleidung in seinen Koffern versteckt", schildert Ahland nämlich. Insgesamt satte 33 Kilo der Partydroge wurden daraufhin sichergestellt. Straßenverkaufswert: rund 1,3 Millionen Euro!
Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt Essen, wie es abschließend hieß.
Ketamin hat sich zu beliebter Partydroge gemausert
Nach Angaben des Zolls ist Ketamin auf dem Schwarzmarkt nur halb so teuer wie Kokain, weshalb es zunehmend als Partydroge konsumiert wird.
Der berauschende Stoff wird oftmals von Europa nach Übersee geschmuggelt. So wurden allein im vergangenen Jahr etwa 1,3 Tonnen Ketamin in einem Wert von 54 Millionen Euro vom Kölner Zoll entdeckt und sichergestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Hauptzollamt Köln