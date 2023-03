Mieterin erwischt Einbrecher auf frischer Tat: Polizei fordert tierische Verstärkung an

"Miss Moneypenny" machte den mutmaßlichen Einbrecher dingfest. © Polizei Köln

Dieser Vierbeinerin entgeht nichts!

Wie die Beamten mitteilten, waren Polizisten am Dienstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus an der Würzburger Straße in Köln-Vingst alarmiert worden, nachdem eine Mieterin dort gegen 17 Uhr einen fremden Mann in ihrem augenscheinlich aufgebrochenen Kellerverschlag entdeckt hatte.

Der mutmaßliche Einbrecher war gerade dabei gewesen, Kisten und Kartons der Frau zu durchwühlen, als diese die Polizei rief.

Vor Ort forderten die Beamten dann tierische Unterstützung an und riefen Miss Moneypenny hinzu, vor deren Nase wohl niemand entkommt. "Nach akribischer Absuche des Kellers ertappte die passionierte Schnüfflerin den in einer Nische im obersten Stock des Treppenhauses kauernden Verdächtigen", schilderte ein Polizeisprecher.

Die Beamten stellten bei dem wohnsitzlosen Drogenabhängigen mehrere hundert Euro Bargeld sicher und nahmen den Mann anschließend zur Identitätsfeststellung mit auf die Polizeiwache nach Kalk. Der 42-Jährige solle nun einem Haftrichter vorgeführt werden.