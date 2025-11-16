Mit Kokain im Bauch auf Reisen: Zoll schnappt Körperschmuggler

Köln - Weil er sich bei einer Kontrolle am Köln/Bonner Flughafen auffällig verhalten hatte, wurde der Zoll auf einen Mann (38) aufmerksam, der Drogen in seinem Bauch schmuggeln wollte.

Der Mann ist den Kölner Zollbeamten bei einer Kontrolle am Fernreisebahnhof des Flughafens aufgefallen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Maßnahme habe bereits am 4. November am Fernbusbahnhof des Airports stattgefunden, berichtet der Kölner Zoll nun. Im Visier der Beamten stand dabei ein Reisebus, der auf dem Weg von Den Haag nach Frankfurt am Main war.

Bei der Überprüfung der Fahrgäste fiel der Niederländer mit widersprüchlichen Aussagen zu seiner mehrtägigen Reise, seinem nervösen Verhalten sowie seinem auffallen geringen Gepäck auf.

Ein daraufhin angeordneter Drogenwischtest an den Handinnenflächen des 38-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis in Bezug auf Kokain an, woraufhin der Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus weiter untersucht wurde.

Auf einer dort angefertigten Röntgenaufnahme waren dann "mehrere Drogenpäckchen klar zu erkennen", berichtet Jens Ahland, Sprecher des Kölner Hauptzollamts, und ergänzt: "Insgesamt schied der Mann unter Überwachung sieben sogenannte Bodypacks mit insgesamt mehr als 100 Gramm Kokain aus."