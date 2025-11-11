Mit Unterstützung von Spürnase Ciri: Polizei hebt Drogenbunker in Köln aus

Köln - Polizeihund Ciri hat seine Spürnase eindrucksvoll unter Beweis gestellt: In zwei Wohnungen in Köln entdeckte der Vierbeiner größere Mengen Drogen .

Polizeihund Ciri hat am Montagmorgen ganze Arbeit geleistet. © Polizeipräsidium Köln

Der Wohnungsinhaber, ein 26-jähriger Mann aus der Domstadt, geriet schon im Mai dieses Jahres ins Visier der Ermittler.

Damals wurde er von Zivilbeamten zunächst bei einem mutmaßlichen Drogendeal beobachtet.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten dann mehrere hundert Euro in bar sowie diverse Verkaufseinheiten von Ecstasy-Tabletten und Kokain sicher.

Im Zuge von intensiven Ermittlungen stießen die Ordnungshüter dann auf die beiden Wohnungen in Ehrenfeld und der Innenstadt, die der 26-Jährige als Drogenbunker genutzt haben soll.