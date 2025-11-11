Mit Unterstützung von Spürnase Ciri: Polizei hebt Drogenbunker in Köln aus
Köln - Polizeihund Ciri hat seine Spürnase eindrucksvoll unter Beweis gestellt: In zwei Wohnungen in Köln entdeckte der Vierbeiner größere Mengen Drogen.
Der Wohnungsinhaber, ein 26-jähriger Mann aus der Domstadt, geriet schon im Mai dieses Jahres ins Visier der Ermittler.
Damals wurde er von Zivilbeamten zunächst bei einem mutmaßlichen Drogendeal beobachtet.
Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten dann mehrere hundert Euro in bar sowie diverse Verkaufseinheiten von Ecstasy-Tabletten und Kokain sicher.
Im Zuge von intensiven Ermittlungen stießen die Ordnungshüter dann auf die beiden Wohnungen in Ehrenfeld und der Innenstadt, die der 26-Jährige als Drogenbunker genutzt haben soll.
Bei der Durchsuchung am Montagmorgen bestätigte sich der Verdacht dann schnell: Spürnase Ciri entdeckte dabei rund ein Kilogramm Cannabis, etwa 150 Gramm Amphetamin sowie circa 100 Gramm Kokain. Darüber hinaus stellten die Beamten mehr als 30.000 Euro in bar sicher.
Titelfoto: Polizeipräsidium Köln