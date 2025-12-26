Krimi-Kuriosum auf Severinstraße: Schon wieder Bäckerei überfallen
Köln - Eine Woche nach dem Überfall auf eine Bäckerei auf der Severinstraße ist es an Heiligabend schon wieder zu einem Raub in einer Bäckerei gekommen.
Der Polizei zufolge soll ein Unbekannter an Heiligabend erneut auf der Severinstraße zugeschlagen und versucht haben, eine Bäckerei zu überfallen.
Demnach soll der Mann gegen 5.50 Uhr den Laden betreten und eine mutmaßlich echte, schwarze Waffe gezückt und Bargeld aus der Kasse gefordert haben.
Allerdings: Da um diese Uhrzeit noch keinerlei Bargeld in der Kasse vorhanden war, suchte er ohne Beute das Weite und flüchtete per E-Scooter in Richtung Haltestelle Severinstraße.
Die Polizei kann den Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:
- normale Statur
- dunkel gekleidet
- dunkelblaue Kapuzen-Steppjacke
- Sturmmaske
- Handschuhe
Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Bäckerei handelt, ist derzeit unklar.
Um den Mann schnellstmöglich dingfest zu machen, ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Beobachtungen oder andere nützliche Informationen können telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.
Titelfoto: IMAGO / Eduard Bopp