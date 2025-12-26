Krimi-Kuriosum auf Severinstraße: Schon wieder Bäckerei überfallen

Köln - Eine Woche nach dem Überfall auf eine Bäckerei auf der Severinstraße ist es an Heiligabend schon wieder zu einem Raub in einer Bäckerei gekommen.

Die Severinstraße zählt zu den beliebtesten Kölner Einkaufsmeilen im Herzen der Südstadt. © IMAGO / Eduard Bopp

Der Polizei zufolge soll ein Unbekannter an Heiligabend erneut auf der Severinstraße zugeschlagen und versucht haben, eine Bäckerei zu überfallen.

Demnach soll der Mann gegen 5.50 Uhr den Laden betreten und eine mutmaßlich echte, schwarze Waffe gezückt und Bargeld aus der Kasse gefordert haben.

Allerdings: Da um diese Uhrzeit noch keinerlei Bargeld in der Kasse vorhanden war, suchte er ohne Beute das Weite und flüchtete per E-Scooter in Richtung Haltestelle Severinstraße.

Die Polizei kann den Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:

normale Statur

dunkel gekleidet

dunkelblaue Kapuzen-Steppjacke

Sturmmaske

Handschuhe

Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Bäckerei handelt, ist derzeit unklar.