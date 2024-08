Nach Geiseldrama in Köln: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

Die Tat soll im Zusammenhang mit dem Drogenmilieu stehen, wie die Polizei im Zuge der Ermittlungen mitgeteilt hat. Erste Spuren hätten auf einen möglichen Drogendeal im Bereich der organisierten Kriminalität hingedeutet, heißt es.

Auch eine Verbindung zu den drei Explosionen am 29. Juni und am 30. Juni sowie den Detonationen in Engelskirchen am 1. Juli und in Duisburg in der Nacht zum 5. Juli sei möglich, so die Ermittler weiter.

Der nun festgenommene Syrer ist bereits die achte Person, die in der Sache festgenommen wurde. Zuvor wurden bereits sieben Tatverdächtige (zwischen 22 und 29 Jahre alt) von den Beamten in Gewahrsam genommen.