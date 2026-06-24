Nach Schüssen auf Mehrfamilienhaus: Ermittler schnappen zweiten Tatverdächtigen

Köln - Mehr als zwei Wochen nach den Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Bilderstöckchen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen geschnappt.

Die Ermittlungen der Polizei gehen der Frage nach, ob eventuell weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Den Angaben der Beamten zufolge handelt es sich dabei um einen 27-Jährigen, dessen Wohnung die Einsatzkräfte am 19. Juni auf den Kopf gestellt und dabei eine scharfe Waffe, Munition sowie eine Sturmhaube gefunden hatten.

Bereits am 11. Juni hatten die Ermittler einen 23-Jährigen in Köln-Höhenhaus festnehmen können - nachdem die Polizei einen Hinweis von dänischen Behörden erhalten hatten.