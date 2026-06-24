Nach Schüssen auf Mehrfamilienhaus: Ermittler schnappen zweiten Tatverdächtigen
Köln - Mehr als zwei Wochen nach den Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Bilderstöckchen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen geschnappt.
Den Angaben der Beamten zufolge handelt es sich dabei um einen 27-Jährigen, dessen Wohnung die Einsatzkräfte am 19. Juni auf den Kopf gestellt und dabei eine scharfe Waffe, Munition sowie eine Sturmhaube gefunden hatten.
Bereits am 11. Juni hatten die Ermittler einen 23-Jährigen in Köln-Höhenhaus festnehmen können - nachdem die Polizei einen Hinweis von dänischen Behörden erhalten hatten.
Beide Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen gehen weiter und sollen nun klären, ob die jungen Männer alleine gehandelt haben oder möglicherweise weitere Personen in die Tat vom 8. Juni involviert gewesen waren.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa