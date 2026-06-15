Überfall verkleidet als Feuerwehrleute: Kripo sucht zwei Männer

Köln - Dreister Überfall in Köln -Mühlheim: Am Freitag (12. Juni) haben sich zwei Männer als Feuerwehrleute ausgegeben, um sich Zutritt zu einem Geschäftsbüro zu verschaffen. Dort hielten sie eine Mitarbeiterin fest. Am Ende mussten die Täter jedoch ohne Beute fliehen.

Die Kölner Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubüberfall durch falsche Feuerwehrmänner und bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa.jpg

Der versuchte Raubüberfall ereignete laut Polizei sich bereits am Vormittag gegen 11.30 Uhr auf der Berliner Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die beiden Männer an dem Büro und behaupteten, wegen eines angeblichen Gasaustritts vor Ort zu sein. So gelangten sie in die Geschäftsräume.

Doch kurz darauf eskalierte die Situation: Einer der falschen Feuerwehrmänner soll eine Mitarbeiterin körperlich festgehalten haben, während sein Komplize das Objekt wieder verließ.

Als plötzlich ein weiterer Mitarbeiter erschien, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Sie rannten in Richtung Tiefenthalstraße davon und gingen nach bisherigen Erkenntnissen leer aus.

Die festgehaltene Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt.