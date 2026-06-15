Überfall verkleidet als Feuerwehrleute: Kripo sucht zwei Männer
Köln - Dreister Überfall in Köln-Mühlheim: Am Freitag (12. Juni) haben sich zwei Männer als Feuerwehrleute ausgegeben, um sich Zutritt zu einem Geschäftsbüro zu verschaffen. Dort hielten sie eine Mitarbeiterin fest. Am Ende mussten die Täter jedoch ohne Beute fliehen.
Der versuchte Raubüberfall ereignete laut Polizei sich bereits am Vormittag gegen 11.30 Uhr auf der Berliner Straße.
Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die beiden Männer an dem Büro und behaupteten, wegen eines angeblichen Gasaustritts vor Ort zu sein. So gelangten sie in die Geschäftsräume.
Doch kurz darauf eskalierte die Situation: Einer der falschen Feuerwehrmänner soll eine Mitarbeiterin körperlich festgehalten haben, während sein Komplize das Objekt wieder verließ.
Als plötzlich ein weiterer Mitarbeiter erschien, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Sie rannten in Richtung Tiefenthalstraße davon und gingen nach bisherigen Erkenntnissen leer aus.
Die festgehaltene Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt.
Kölner Polizei fahndet nach Verdächtigen
Die beiden Männer waren täuschend echt als Feuerwehrkräfte verkleidet. Sie trugen Feuerwehruniformen, Helme, Gasmasken und Arbeitshandschuhe. Einer der Verdächtigen soll kräftig gebaut sein, der andere schlank. Beide werden auf 35 bis 40 Jahre geschätzt und sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein.
Außerdem soll vor dem Gebäude noch ein mutmaßlicher Komplize gestanden haben, der dunkel gekleidet gewesen sein soll.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer auf der Berliner Straße verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Köln zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.jpg