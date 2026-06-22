Frau in Kölner Wohnung erstochen: Ehemann (83) festgenommen

Köln - Schockierender Fund in Köln -Rodenkirchen: Eine 77-jährige Frau ist am Sonntag mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet worden. Der 83-Jährige sitzt inzwischen in Polizeigewahrsam.

In Köln-Rodenkirchen soll ein 83-Jähriger seine Ehefrau (†77) tödlich verletzt haben. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, soll der Mann seiner Ehefrau mehrere Messerstiche zugefügt haben.

Der Sohn des Paares hatte die Polizei alarmiert, nachdem sein Vater ihn über den Tod der Frau informiert und die Tat ihm gegenüber eingeräumt haben soll.

Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen, nahmen sie den 83-Jährigen fest. Zudem fanden sie dort den Leichnam der 77-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen könnten eheliche Streitigkeiten hinter der Tat stecken. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.