Nach versuchtem Tötungsdelikt in Köln-Deutz: 24-Jährige in U-Haft!

Köln - Neue Informationen rund um das versuchte Tötungsdelikt aus Deutz ! Nachdem die Polizei am Donnerstag die Öffentlichkeitsfahndung nach den vier Schlägern herausgegeben hatte, wanderte nun eine 24-Jährige in Untersuchungshaft.

Ermittler klären nun, wie tief die 24-Jährige in die brutale Tat von Sonntagnacht verwickelt sein könnte. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die junge Frau aus Rheinland-Pfalz wurde nach umfangreichen Ermittlungen am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser schickte die 24-Jährige wegen der Anstiftung zum versuchten Totschlag in U-Haft. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie die Suche nach den Tatverdächtigen dauern weiter an", hieß es in einem offiziellen Statement der Polizei.

Gleich vier Männer sollen auf dem Ottoplatz einen 33-Jährigen angriffen und mehrfach auf das Opfer eingetreten und -geschlagen haben. Auch als das Opfer schon am Boden lag, sollen die brutalen Schläger weiter wahllos auf den jungen Mann eingetreten haben.

Nachdem Zeugen die Tat bei der Polizei gemeldet hatten und ein Rettungswagen kurz darauf am Tatort eingetroffen waren, machten sich die vier Unbekannten aus dem Staub.