Nächste Tat am Kölner Ebertplatz: Mann schneidet 22-Jährigem mit Messer durchs Gesicht

Der unbekannte Mann von den Bildern soll in der Zwischenebene der KVB-Haltestelle Ebertplatz gegen 8 Uhr mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf habe er dem 22-Jährigen einmal mit einem Messer durch das Gesicht geschnitten, hieß es weiter.

Die Tat hat sich bereits am 10. Mai (Mittwoch) ereignet, wie die Kölner Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Am Ebertplatz ist es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach zu Straftaten mit Messern gekommen.



Am 22. Mai war ein 28-Jähriger auf einem der U-Bahngleise lebensgefährlich verletzt worden. Vor zwei Tagen - am vergangenen Sonntag - hatte ein Passant am helllichten Tag einen 16-Jährigen mit Stichverletzungen gefunden - der Jugendliche schwebte ebenfalls in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.