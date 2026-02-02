Pistole in Koffer versteckt: Polizei stoppt Malle-Reisenden am Flughafen

Köln - Innerhalb kürzester Zeit sind am Flughafen Köln/Bonn am Wochenende zwei Waffen und Klappmesser aus dem Verkehr gezogen worden. In beiden Fällen wird nun ermittelt.

Mit dieser Druckluftpistole wollte ein 46-Jähriger nach Mallorca reisen, um dort eigenen Angaben zufolge auf Dosen zu schießen. © Bundespolizei Sankt Augustin

Den unfreiwilligen Startschuss setzte am Freitagmittag ein 46 Jahre alter Deutscher, der neben Co2-Kartuschen und Gummigeschossen auch eine Druckluftpistole in seinem Koffer versteckt hatte.

Laut eigener Aussage habe er in seiner Finca in Palma (Mallorca) damit auf Dosen schießen wollen. Weil für seine Waffe eine passende Besitzkarte notwendig gewesen wäre und er diese nicht vorzeigen konnte, sackten die Beamten die Waffe samt Zubehör ein.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.